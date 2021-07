Vriendin van Peter R. de Vries doorbreekt stilzwijgen: “Dit is mijn manier om hem publiekelijk te eren”

De vriendin van Peter R. de Vries, de vermoorde misdaadjournalist, heeft een uitgebreid interview gegeven aan de Volkskrant. Opvallend, want de vrouw stond voorheen altijd sterk op haar anonimiteit. “Dit is mijn manier om hem publiekelijk te eren”, zegt ze. “Eigenlijk wil ik alsnog zeggen: lieve Peter, hier ben ik.”

De vrouw, die werkte als visagiste, ontmoette De Vries zes jaar geleden. Maar al die tijd meed ze de bekendheid. “En nu wil ik niet die anonieme partner zijn over wie zoveel wordt gespeculeerd, maar nu moet het van de politie.” De vrouw wordt momenteel namelijk beveiligd. Beveiliging die De Vries altijd geweigerd heeft. “Of hij het gevaar heeft onderschat? We hebben daar gesprekken over gevoerd, maar daar kan ik geen details over geven omdat er een onderzoek naar zijn beveiliging loopt”, aldus de vrouw.

“Ik was erop tegen dat hij vertrouwenspersoon werd van de kroongetuige in het Marengo-proces”, klinkt het verder. “Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo’n mega-strafzaak. Maar nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen.”

“Peter was er nog, dat zag je aan alles”

En toen was er die fatale vrijdag, 6 juli. “In het ziekenhuis ving zijn familie me op. Ik heb ontzettend hard gehuild. Peter was gehavend maar hij was er nog, dat zag je aan alles. Het waren vreselijke, slopende dagen. Alsof ik in een nachtmerrie was beland. En de nachtmerrie veranderde in een hel.” Want op donderdagmiddag 15 juli overleed De Vries. “Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen”, maakten zijn familie en zijn partner toen bekend. “We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.”

