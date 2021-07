4-jarige Aiden ontsnapt uit buitenschoolse opvang: “Schandalig dat dit is kunnen gebeuren”

Wilrijk -

De 4-jarige Aiden is er maandag in geslaagd om te ontsnappen uit de buitenschoolse opvang in Wilrijk. Zijn ouders overwegen om klacht in te dienen. “Ik wil er niet aan denken wat er allemaal gebeurd kon zijn”, vertelt de mama van de kleuter. De buitenschoolse opvang erkent dat er een ernstige fout is gebeurd.