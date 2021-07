Rechtszaak opgestart tegen Franse staat wegens etnisch profileren door politie

Zes maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch, hebben donderdag een collectieve rechtszaak aangespannen tegen de Franse staat om een einde te maken aan de “discriminerende identiteitscontroles” door de politie.

De organisaties hadden de regering in januari al een brief gestuurd waarin de autoriteiten werden aangemaand om “structurele hervormingen” door te voeren en “concrete maatregelen” te nemen om een einde te maken aan deze controles. De termijn van vier maanden waarbinnen de autoriteiten moesten antwoorden is inmiddels verstreken en daarom trokken de organisaties donderdag naar de Raad van State.

In hun gezamenlijke aanklacht vragen de organisaties onder andere dat het Franse wetboek van strafrecht in die mate wordt gewijzigd dat “discriminatie bij identiteitscontroles uitdrukkelijk wordt verboden” of dat “elke gecontroleerde persoon een bewijs van de controle” krijgt, naar analogie met een ontvangstbewijs.

In januari 2017 bleek uit een rapport van de Franse ombudsman nog dat “een jongeman die als zwart of Arabisch wordt gezien (...) twintig keer meer kans” heeft om te worden gecontroleerd dan de rest van de bevolking.