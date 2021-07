Waterpeil in deel van Demerbekken blijft “zeer hoog”

Scherpenheuvel-Zichem / Aarschot / Testelt - Na de overvloedige neerslag van vorige week zijn de waterpeilen op de meeste onbevaarbare waterlopen reeds aanzienlijk gedaald. Enkel in het Demerbekken blijven de waterpeilen in de omgeving van de wachtbekkens van Schulensbroek en Webbekomsbroek zeer hoog. Ook op de bevaarbare Demer blijven de peilen zeer hoog en treden nog steeds kritieke situaties op, blijkt uit recente gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In het Demerbekken zijn de waterpeilen de voorbije dagen tussen 30 en 50 centimeter gedaald en ze zullen langzaam verder dalen. Op de boven- en zijlopen van de Demer zijn de waterpeilen reeds aanzienlijk gedaald.

Zaterdag trekt een storing met lokale buien over het centrum en oosten van Vlaanderen. Ook zondag, maandag en dinsdag worden regelmatig buien verwacht en lokaal onweer. Waar en hoeveel neerslag er zal vallen is op dit moment nog erg onzeker. Voorlopig worden er geen nieuwe kritieke overstromingen verwacht langs de onbevaarbare waterlopen.

Kritieke situaties

Op de bevaarbare Demer (afwaarts Diest) blijven de peilen zeer hoog en treden nog steeds kritieke situaties op, waarbij op verschillende plaatsen overtopping van de dijken optreedt. In Zichem daalt het peil zeer langzaam, en in Testelt is het peil nu stationair. Verder afwaarts (onder meer in Aarschot) kunnen de waterpeilen nog langzaam wat toenemen. Tot het weekend zullen alvast op dit stuk van de Demer alarm- en waakdrempels overschreden blijven. De impact van de neerslag die het komende weekend voorspeld wordt, is nog zeer moeilijk in te schatten.

Op de Grote Nete te Hulshout daalt het peil langzaam verder, maar is de prewaakdrempel wel nog steeds overschreden. Deze zal vermoedelijk vandaag onderschreden worden. De neerslag die voorspeld wordt voor het komende weekend kan opnieuw voor een beperkte stijging, alsook een overschrijding van het prewaakpeil zorgen.

De afvoer op de Maas is bij Sint-Pieter gedaald en zal tot zaterdag verder dalen, waarna de afvoer rond zal stabiliseren. Een beperkte stijging is mogelijk door de neerslag komend weekend, maar er wordt niet verwacht dat de prewaakdrempel opnieuw bereikt zal worden.