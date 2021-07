Mathilde ontroerd door Elisabeth, keuvelende halfzussen en eenzame Laurent: dit was het defilé

België viert op 21 juli zijn nationale feestdag met de traditionele militaire optocht in Brussel. Dit jaar was het defilé soberder dan anders, maar er waren ook heel wat opvallende momenten onder de brandende Brusselse zon. Prinses Delphine - met een in het oog springende outfit - zat voor het eerst in de tribune en keuvelde gezellig na met halfzus prinses Astrid, terwijl prins Laurent (opnieuw) zonder echtgenote Claire opdaagde. Maar het was uiteindelijk de marcherende kroonprinses Elisabeth die met alle aandacht ging lopen en koningin Mathilde tranen in de ogen bezorgde.