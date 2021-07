Diesel tanken voor het eerst in vier maanden goedkoper

De maximumprijs van diesel gaat vrijdag voor het eerst in vier maanden omlaag. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan nog hoogstens 1,573 euro per liter. Dat heeft de federale overheidsdienst Economie aangekondigd.

De nieuwe maximumprijs ligt 1,1 cent per liter lager dan de huidige. Het is de eerste keer dat diesel aan de pomp goedkoper wordt sinds eind maart, zo blijkt uit gegevens van de Belgische petroleumfederatie BPF. Diesel stond toen op 1,483 euro per liter, sindsdien waren er acht prijsstijgingen.

De prijsdaling is het gevolg van het goedkoper worden van olieproducten of hun biocomponenten op de internationale markten, aldus nog de FOD Economie.