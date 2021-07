Meer dan 200 migranten dringen Spaanse exclave Melilla binnen

Meer dan 200 migranten uit Sub-Saharaans Afrika zijn er donderdagochtend in geslaagd om over het hoge hek te geraken dat de grens tussen Melilla en Marokko markeert en de Spaanse exclave binnen te dringen. Het gebeurt volgens de Spaanse autoriteiten zelden dat zo’n grote groep van mensen daarin slaagt.

In totaal probeerden meer dan 300 mensen kort voor 7 uur ’s morgens over het driedubbele metalen hek te klimmen. Zo’n 238 mannen slaagden erin Spanje binnen te komen. Drie politieagenten raakten lichtgewond. De migranten werden overgebracht naar een verblijfscentrum, waar ze in quarantaine zullen blijven in verband met de gezondheidssituatie, aldus een communiqué van de autoriteiten van Melilla.

Het incident komt er iets meer dan twee maanden nadat Ceuta, een andere Spaanse exclave op de Marokkaanse kust, halverwege mei werd overspoeld door de plotselinge komst van meer dan 10.000 migranten, van wie de overgrote meerderheid Marokkaanse jongeren en adolescenten waren.