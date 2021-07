Franse president Macron houdt spoedberaad over Pegasus-schandaal

De Franse president Emmanuel Macron houdt spoedberaad met zijn raad voor de nationale veiligheid over de berichten dat hoge functionarissen inclusief hijzelf zouden kunnen worden bespioneerd via spyware die mobiele telefoons binnendringt. Het gaat om een in Israël ontwikkelde software voor hackers genaamd Pegasus.

Volgens de Franse autoriteiten is er bewijs dat met behulp van Pegasus een poging is gedaan binnen te dringen in een telefoon van een ex-minister en naaste medewerker van Macron, François de Rugy. Die heeft dinsdag Marokko om uitleg gevraagd omdat de poging om zijn telefoon te hacken, vanuit dat land zou zijn ondernomen.

Een regeringswoordvoerder zei donderdag dat Macron deze zaak “nauwgezet volgt en heel serieus neemt”. Een anonieme medewerker zei woensdag tegen Franse media dat de 43-jarige president een hele reeks mobieltjes heeft die goed nagekeken en beveiligd worden en vaak worden vervangen.

