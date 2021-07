Touring verwacht opnieuw druk weekend (en ditmaal ook op de terugweg)

Net als VAB voorspelt ook mobiliteitsorganisatie Touring komend weekend opnieuw verkeersdrukte richting populaire vakantiebestemmingen. Vanaf vrijdagmiddag zijn er al kleinere files te verwachten, zaterdag wordt een rode dag met moeilijk verkeer en lange files richting zuiden. Voor het eerst deze zomer zal er ook veel verkeer op de terugweg zijn, aldus Touring.

Voor terugkerende reizigers wordt er zaterdag zeer moeilijk verkeer met lange files verwacht (rood). Op zondag zal het erg druk zijn met kleinere files (oranje) in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In Frankrijk zal het enkel op zaterdag erg druk zijn met kleinere files (oranje).

In België verwacht Touring erg druk verkeer met filevorming (rood) op vrijdagnamiddag en -avond en op zaterdagochtend (vertrek) op de E40 Brussel-kust en op de E411 Brussel-Luxemburg. Op zondagavond is er kans op file richting binnenland vooral op de E40 Oostende-Brussel.

Frankrijk

Voor vertrekkende reizigers die richting Frankrijk trekken, wordt vrijdag al een oranje dag, met hier en daar kleinere files. Zaterdag zal een rode dag zijn op de Franse wegen richting zuiden. De verkeersproblemen zullen vrij vroeg in de ochtend beginnen en blijven duren tot laat in de namiddag. De meeste verkeersopstoppingen worden vooral verwacht in de Rhônevallei (de A7 en A8), op de autosnelwegen langs de Middellandse Zee (de A8 en A9) en op de autosnelweg in het Zuidwesten (de A10).

Op zondag zal het enkel druk zijn op de wegen langs de Middellandse Zee in de regio Île de France (oranje). Voor de rest van Frankrijk worden er geen problemen verwacht (groen).

Elders in Europa

Op de meeste andere Europese wegen moeten reizigers ook rekening houden met zware hinder, want zaterdag krijgen de wegen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Spanje de rode kleur. Vrijdag en zondag zou het verkeer vlotter moeten verlopen, met hier en daar wat kleinere files.