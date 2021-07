Nieuwe vakantiebestemmingen kleuren oranje of (donker)rood, ook Brussel rood: dit verandert er op coronakaart

Het gaat weer de verkeerde kant uit met het coronavirus in Europa: op de nieuwste kaart van het Europese Center for Disease Control ECDC worden onze buurland Frankrijk en Nederland respectievelijk grotendeels oranje en donkerrood, en ook in Italië, Spanje en Griekenland wordt aan de alarmbel getrokken. In ons land verandert enkel de aanduiding van Brussel: het gewest wordt nu ingekleurd als rode zone.

In België verandert enkel de situatie in Brussel: dat gaat van oranje naar rood. Dat betekent dat er bijzonder veel mensen positief hebben getest in de afgelopen twee weken.

Nederland

In Nederland kleuren de Nederlandse provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel dan weer donkerrood. Groningen stond al op het hoogste niveau en blijft daar staan. Een paar weken geleden stond Nederland grotendeels nog op groen, de gunstigste kleur, met hier en daar een oranje vlek.

Frankrijk

In Frankrijk gaan alle regio’s van groen naar oranje, op het tweetal Centre-Val de Loire en Bourgogne-Franche-Comté na. Het eiland Corsica kleurt zelfs rood.

Italië

In Italië worden de eilanden Sardinië, Sicilië en de regio’s Lazio (rond hoofdstad Rome) en Venetië oranje, de rest van het land blijft groen.

Spanje

Spanje blijft rood kleuren, Aragón, Comunitat Valenciana, Mallorca en Ibiza worden zelfs donkerrood, enkel in Asturias is de situatie lichtelijk verbeterd en gaat het van donkerrood naar rood.

Griekenland

In Griekenland worden ook de laatste groene zones oranje, en geldt in Ipeiros en Thessalië zelfs rood. Kreta gaat dan weer van rood naar donkerrood.

Ierland

Heel Ierland gaat tenslotte van oranje naar rood.

Code

Groen betekent dat er geen reisrestricties zijn voor reizigers uit dit gebied, oranje dat er een “middelhoog risico” bestaat, rood dat “reizen van en naar dit gebied wordt ontraden”, en donkerrood dat “reizen sterk wordt ontraden”. Die kleurcode is belangrijk voor wie terugkeert uit één van die twee landen. Voor wie terugkeert uit een rode zone, gelden immers andere regels. Wie geen vaccin- of herstelcertificaat heeft, moet zich dan meteen na terugkeer laten testen. Enkel wanneer je test negatief is, mag je uit quarantaine. Kinderen onder twaalf jaar moeten geen test doen.