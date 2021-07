Overheidsschuld van eurozone voor het eerst boven 100 procent van BBP

De gezamenlijke overheidsschuld van de landen in de eurozone is in het eerste kwartaal van 2021 voor het eerst boven de 100 procent van het bruto binnenlands product uitgekomen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De overheidsschuld is onder invloed van de coronacrisis al enkele kwartalen aan het toenemen. Landen geven immers geld uit om de economische en sociale impact van de crisis te verzachten. De schuldenberg in de eurozone steeg daardoor in het eerste kwartaal tot 100,5 procent van het bbp. In het eerste kwartaal van 2020 was dat nog 86,1 procent van het bbp, in de laatste drie maanden van dat jaar was de staatsschuld opgelopen tot 97,8 procent.

België zit boven het gemiddelde. In het eerste kwartaal bedroeg de overheidsschuld in België 118,6 procent van het bbp, aldus Eurostat. De hoogste schuldgraad van de negentien eurolanden was er in Griekenland (209,3 procent van het bbp), de laagste in Estland (18,5 procent). De overheidsschuld van de hele Europese Unie (27 landen) bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 92,9 procent van het bbp, tegen 90,5 procent eind 2020.