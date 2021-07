Nu de hongerstaking erop zit: hoe wordt bepaald of sans-papiers mogen blijven? En wie beslist daarover?

Eindelijk: de hongerstaking van de sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk is ten einde. Volgens staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) is er geen belofte gedaan om hen collectief te regulariseren en papieren te geven, maar trok de garantie dat hun dossiers individueel en met de nodige aandacht bekeken zullen worden hen mee over de streep. Maar wat zijn eigenlijk de criteria die bepalen of iemand in ons land mag blijven of niet? En wie beslist daarover?