Eigenaars vertrekken op vakantie en laten kat, kippen en kalkoenen aan hun lot over

Steenokkerzeel / Grimbergen - De politie en inspectiediensten van Dierenwelzijn hebben moeten optreden voor een schrijnend geval van dierenverwaarlozing in Humelgem bij Steenokkerzeel. De eigenaars waren twee weken geleden al op vakantie vertrokken en hadden hun pluimvee en kat aan hun lot overgelaten. Voor twee dieren kwam alle hulp te laat.

Het was een opmerkzame buurman die de ‘lijkgeur’ had gemeld bij politiezone KASTZE (Kampenhout,Steenokkerzeel, Zemst). Ter plekke troffen zij vijf kalkoenen, vijf kippen en een haan aan in erbarmelijke omstandigheden. De drinkbakken waren omgevallen dus de dieren zaten al geruime tijd zonder water in de huidige warmte.

Ook van eten was er geen sprake omdat de ton waarin het voedsel zat was aangetast door de regen. De dieren konden onder het afdak een voorraad lekkere maïs zien staan en zelfs vaten vol water, maar daar konden ze niet bij.

Zeker twee weken weg

Samen met verantwoordelijken van zorgboerderij Huppeldepup uit Humbeek klommen twee politie-inspecteurs over de twee meter hoge omheining om de dieren te helpen. “Voor twee dieren kwam echter alle hulp te laat. Een inbeslagname laat vaak een indruk na en deze bleef ook bij ons aan de huid kleven”, klinkt het bij de zorgboerderij. “De eigenaars zijn al zeker twee weken weg en niemand weet wanneer ze zouden terug komen.”

“De opgevangen dieren zullen het normaal gezien wel overleven”, zegt Ellen Van Assche van zorgboederderij Huppeldepup. “Eén kalkoen is wel extreem mager en moet bijgevoerd worden, een andere is gewond aan een poot. En de kippen zijn helemaal kaalgeplukt door de haan die zijn frustraties heeft botgevierd. Maar ze zijn nu in goede handen.”

Alle dieren - naast het pluimvee werd ook een kat aangetroffen - worden opgevangen. De politie heeft proces-verbaal opgesteld.