Prins Laurent reageert op geruchten over breuk met prinses Claire

De geruchten over een scheiding van prins Laurent en prinses Claire doen al enkele dagen de ronde, maar zijn volgens de prins volledig onjuist. Dat zegt hij bij het Franstalige 7sur7.

“Ik kan er niets over zeggen, want er is niets te zeggen”, reageert prins Laurent op het gerucht als zou hij gescheiden leven van zijn echtgenote, die bij haar ouders ingetrokken zou zijn. “We wonen niet op andere plaatsen, dat is niet waar. Ik weet niet waar dat allemaal vandaan komt, en het interesseert me ook niet.”

Ook père Gilbert, een vertrouweling van Laurent en de man die het huwelijk in 2003 inzegende, ontkent bij de kranten van SudPresse dat het paar uit elkaar zou zijn. “Ik kan je vertellen dat Claire en Laurent nog steeds samen zijn”, klinkt het. “Ik had ze minder dan een maand geleden nog allebei aan de telefoon. Al deze valse geruchten dienen tot niets, behalve mensen kwetsen. Het stel maakt het goed, en blijft verenigd.”

Geruchten

De geruchten over een mogelijke scheiding tussen Laurent en Claire staken dinsdag de kop op, na uitspraken van een royaltywatcher in Humo. Ze werden nog versterkt door de afwezigheid van de prinses op de festiviteiten ter gelegenheid van de nationale feestdag woensdag. Het is al van eind 2019 geleden dat Claire een activiteit van de koninklijke familie bijwoonde. Het is ook het tweede jaar op rij dat ze de nationale feestdag aan zich liet voorbijgaan. Vorig jaar luidde de verklaring dat ze het coronavirus had opgelopen en bovendien aan een (niet nader toegelichte) slepende ziekte leed, maar volgens onze informatie is ze genezen.

“Met Kerstmis vorig jaar vernamen we dat Claire weg is bij Laurent”, dat zegt Joëlle Vanden Houden, de producer van het voormalige VTM-programma ‘Royalty’, in een interview met Humo. Volgens haar zou prinses Claire niet meer te zien zijn in hun woning in Tervuren en zou ze met de kinderen naar haar ouders in Chaumont-Gistoux getrokken zijn.