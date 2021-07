OH Leuven traint voor het eerst op grasmat van meer dan een miljoen euro: “Zoals alle velden in de Premier League”

OH Leuven heeft donderdag voor het eerst getraind op de nagelnieuwe ‘State of the art’ grasmat in het King Power stadion aan Den Dreef. De grasmat werd plechtig ingehuldigd door burgemeester Mohamed Ridouani, ook de Head Groundsman Oliver Makin was erbij. “Mocht OH Leuven vorig seizoen play-offs gespeeld hebben, was het niet mogelijk geweest om deze mat aan te leggen”, vertelde de Britse greenkeeper Makin.

Meteen na afloop van de reguliere competitie begonnen de terreinverzorgers van OH Leuven aan het nieuwe veld. “We hebben twaalf weken lang elke dag meer dan tien uur aan het veld gewerkt, ook soms in het weekend. Een week na de laatste thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren, op 26 april, begonnen we met het oude veld te verwijderen. Dat was vier jaar oud en serieus beschadigd, de onderbouw van het veld was zelfs meer dan 50 jaar oud.”

Engels voorbeeld

Met een investering van meer dan een miljoen euro wil OH Leuven voor jarenlang het beste veld van België hebben. “Voor zover we weten zijn we de enige Belgische club die zijn veld op deze manier aanlegt. We hebben het naar Engels voorbeeld gedaan, alle velden van de Premier League zijn de laatste tien jaar op een gelijkaardige manier aangelegd. We hebben het veld tot 35 centimeter diep uitgegraven en alles nagelnieuw geïnstalleerd: van een nieuw irrigatie- en drainagesysteem tot verwarmingsbuizen, een laag gravel, grof zand en de bovenste laag wortels. Ook het kunstgras rondom het veld is volledig vernieuwd.”

In tegenstelling tot vele andere 1A-clubs had OH Leuven tot geen veldverwarming, vanaf nu is dat dus wel het geval. “Het nieuwe veld zal ook veel beter beschermen tegen hevige weersomstandigheden. We zullen niet langer met een zeil moeten werken en we zullen geen sneeuw of ijs meer moeten ruimen. De overvloedige regenval van vorige week was voor ons de eerste test en het veld heeft die stortbuien perfect doorstaan.”

Komende zaterdag om 16u15 start OH Leuven aan zijn seizoen op de splinternieuwe grasmat tegen Zulte Waregem.