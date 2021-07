Recordaankoop Balikwisha mist competitiestart met Antwerp

Zoek komende zondag Achter de Kazerne niet naar Michel-Ange Balikwisha (20). De recordtransfer van Royal Antwerp FC blesseerde zich dinsdag op training aan de quadriceps en staat twee tot drie weken aan de kant.

Balikwisha ontbreekt in de competitie-opener tegen KV Mechelen, en mist in principe ook de eerste thuismatch tegen KV Kortrijk (01/08). In het slechtste geval ziet hij ook de verplaatsing naar zijn ex-club Standard op 8 augustus aan zijn neus voorbijgaan. De Belgische belofte-international moet dit seizoen een prominente rol vertolken in de ploeg van Brian Priske. In de jongste oefenduels tegen het Franse Monaco en het Deense Nordsjælland werd Balikwisha op links uitgespeeld, in een aanvallende driehoek met Frey en Benson.