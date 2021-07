Paus plant ontmoeting met Hongaarse premier Viktor Orbán

Paus Franciscus ontmoet op 12 september de Hongaarse premier Viktor Orbán. Dat meldt het Vaticaan woensdag.

Het Vaticaan gaf details vrij over het programma van de paus tijdens zijn geplande bezoek aan Hongarije. Daaruit blijkt dat op 12 september een ontmoeting van een halfuur op de planning staat tussen de paus, Orbán en de Hongaarse president János Áder, in het Museum voor Schone Kunsten in Boedapest.

Woensdag raakte net ook bekend dat de Hongaarse premier een referendum gaat organiseren over de controversiële ‘antihomowet’ in zijn land.

De Europese Commissie lanceerde vorige week een inbreukprocedure naar aanleiding van de Hongaarse wet die onder meer minderjarigen toegang verbiedt tot content over homoseksualiteit en geslachtsveranderingen. Ze geeft de Hongaarse regering twee maanden om een antwoord in te dienen. Volgens de Commissie is de wet discriminerend en schendt ze de Europese wetgeving ook op verscheidene andere punten.

Orbán zelf argumenteert dat de wet tot de nationale bevoegdheid behoort en dat zijn regering enkel wil verzekeren dat ouders de zeggenschap behouden over de seksuele opvoeding van hun kinderen.

