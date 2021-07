Situatie loopt uit de hand in Frankrijk: “We zitten in de vierde golf”

De deltavariant houdt lelijk huis in Frankrijk. Met 21.500 gevallen op één dag kent la douce France een stijging van 180 procent. Volgens premier Jean Castex waren 96 procent van die nieuwe gevallen niet-gevaccineerde mensen. “We zitten in de vierde golf.” En dat terwijl nog duizenden Vlamingen Franse vakantieplannen hebben.

