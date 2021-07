Pas gekochte Mercedes brandt volledig uit

Temse - In de Gebroeders Van Raemdonckstraat in Temse is donderdagochtend een auto volledig uitgebrand. De bestuurder van de wagen, een nog maar pas aangekochte Mercedes, had bij het inrijden van de straat een defect opgemerkt.

Toen hij meteen daarna uitstapte, waren er onder de auto al vlammen te zien. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde. Het vuur bedreigde ook twee huizen. Overslag van de brand kon nipt vermeden worden. De rolluiken, raamkozijnen en een dakgoot smolten wel gedeeltelijk weg. In één van de woningen is er mogelijk ook rookschade.