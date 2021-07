13 jaar na moord nog altijd geen beslissing in zaak-Wim Beckmann: “Waarom verschijnt hij niet voor de rechtbank? Deze zaak stinkt”

/ Merksplas -

Een afrekening. Zo leek het toen de brandweer op 27 juli 2008 in een brandend huis in Merksplas het lichaam van een jonge vrouw aantrof, met daarnaast een gewonde man. Maar er kwam al snel een ander verhaal aan het licht, dat rechtstreeks naar assisen leek te leiden. Maar dertien jaar later is Wim Beckmann nog altijd niet richting assisenhof gestuurd, noch buiten vervolging gesteld. “Onbegrijpelijk”, zeggen speurders die het onderzoek destijds voerden. En Beckmann? Die is al een paar jaar spoorloos.