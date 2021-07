Ook hongerstaking aan VUB loopt op haar einde

/ Brussel - De hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk en aan de ULB hebben woensdag besloten hun acties minstens tijdelijk stop te zetten, en naar alle waarschijnlijkheid doen de actievoerders aan de VUB vandaag hetzelfde. Dat werd vernomen bij Dokters van de Wereld. De vzw CIRÉ zou vandaag ook al met een team naar de Begijnhofkerk komen om de actievoerders te begeleiden in hun contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone.

Woensdagnamiddag kwam het nieuws dat de hongerstakers in de Begijnhofkerk na bijna 60 dagen een einde maakten aan hun acties. Ze beëindigden hun dorststaking en schortten hun hongerstaking op, na een akkoord met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi, waardoor de actievoerders een verblijfsvergunning zouden kunnen vragen via de procedure van artikel 9bis of artikel 9ter van de Verblijfswet. Woensdagavond bleek dat ook de actievoerders aan de ULB hun acties opschortten maar over de hongerstakers aan de VUB was nog onduidelijkheid.

“Alles wijst erop dat ook zij hun dorststaking stoppen en hun hongerstaking opschorten”, zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld. “Dat gebeurt zeer waarschijnlijk deze namiddag als Volksgezondheid en het Rode Kruis daar langskomen. Die zijn nu in de ULB om daar hulp te verlenen aan die wat nodig heeft. Gisteren zijn er uit de Begijnhofkerk uiteindelijk toch een 50-tal mensen naar het ziekenhuis gebracht.”

Intussen zetten de hongerstakers ook de eerste stappen om in de neutrale zone hun verblijfsvergunning aan te vragen. Volgens Dokters van de Wereld zou de vzw CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) vandaag nog een team advocaten sturen om hen daarbij te begeleiden.

“We hebben wel gemerkt dat er gisteren, na de aankondiging dat de staking ten einde was, aan de Begijnhofkerk nog een aantal mensen zijn opgedoken die nog wilden aansluiten bij de groep om ook een verblijfsvergunning aan te vragen”, aldus de woordvoerder van Dokters van de Wereld. “Maar we hebben de garantie dat de hongerstakers prioriteit krijgen.”