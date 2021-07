“Walibi blijft nog enkele weken gesloten door schade na watersnood”

Het pretpark Walibi in Waver blijft nog enkele weken dicht, gezien de grote schade door de watersnood van de afgelopen week. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF. Het water zou er op sommige plaatsen bijna tot 1,5 meter hoog hebben gestaan, waardoor de elektrische infrastructuur ernstig werd beschadigd.

“De meeste onderdelen van een attractie die rijden, bevonden zich op grondniveau toen het water toesloeg”, aldus onderhoudstechnicus Francesco Bonura. “De motoren van verschillende attracties zijn dus buiten dienst. De elektrische installaties in het hele park moeten eerst worden gereviseerd”, aldus ook technisch manager Jérémy Baudet. “Dat is veel werk. We moeten eerst weer elektriciteit krijgen aan elke attractie. Daarna moeten die één voor één gecontroleerd worden, om te zien welke onderdelen beschadigd zijn en welke motoren helemaal vervangen moeten worden. Dat is al zeker het geval voor 14 motoren, en die zijn allemaal al zeker één tot twee weken onbeschikbaar. Het is dus heel moeilijk om voorspellingen te doen over wanneer het park weer open kan.”

Een nieuwe klap voor Walibi, dat in het toeristische hoogseizoen enkele weken noodgedwongen de deuren moet sluiten en veel inkomsten aan zich voorbij ziet gaan, nadat het door de coronacrisis al een moeilijk jaar achter de rug had.

Foto: walibi

