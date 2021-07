Voor het tiende jaar op rij minder baby’s geboren in België

Er werden in België in 2020 113.739 baby’s geboren. Dat waren er 2,9 procent minder dan in 2019, blijkt uit voorlopige cijfers van het statistiekbureau Statbel. Het aantal geboortes daalt nu al tien jaar op rij, en is beland op het laagste niveau sinds 2003.

Er werden vorig jaar 58.199 jongens en 55.540 meisjes geboren. De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte was 30,8 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer – dat is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw – is gedaald tot 1,55.

In Brussel had ruim de helft van de geboren kinderen een buitenlandse moeder (55,2 procent). In het Vlaamse Gewest (22,6 procent) en het Waals Gewest (17,9 procent) lag dat percentage veel lager.

In 2019 waren er 117.739 geboortes in België. In 2010, voor de daling begon, werden er ruim 129.000 baby’s geboren. Het aantal geboortes is sindsdien dus met nagenoeg 12 procent gedaald.