Minstens 20 doden bij geweld in Ethiopische regio Afar

In Ethiopië zijn minstens 20 burgers gedood en tienduizenden ontheemd geraakt bij hevige gevechten tussen rebellen en regeringsgezinde troepen in de noordoostelijke regio Afar, aan de grens met Tigray. Dat heeft een Ethiopische verantwoordelijke donderdag gezegd. “Er wordt nog altijd zwaar gevochten. Bijna 70.000 mensen zijn rechtstreeks getroffen en ontheemd (...), meer dan 20 burgers zijn gedood,” luidt het.

Het geweld in Ethiopië barstte los toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed in november vorig jaar een militair offensief lanceerde tegen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), dat de regio Tigray onder controle had. Bij het conflict, dat almaar complexer werd, raakten ook strijdkrachten uit buurland Eritrea betrokken. Eind juni heroverden de TPLF-strijders de regionale hoofdstad Mekele. De situatie is sindsdien bijzonder onstabiel en onveilig. Zondag verklaarden de rebellen operaties te hebben uitgevoerd gericht tegen regeringstroepen in de regio Afar, waarmee zij een nieuw front in het leven riepen in hun strijd tegen de federale regering.