Argentinië staat ‘X’ toe op identiteitskaart voor niet-binaire personen

Argentinië staat toe dat niet-binaire personen een nationale identiteitskaart of paspoort kunnen aanvragen met een ‘X’ als geslachtsaanduiding. Het Zuid-Amerikaanse land is daarmee het eerste in de regio dat mensen die zich man noch vrouw voelen deze mogelijkheid biedt.

De Argentijnse president Alberto Fernández vertelde woensdag bij de bekendmaking van het overheidsbeleid dat er “andere identiteiten zijn dan die van man en vrouw” en die moeten volgens Fernández worden gerespecteerd. “Er zijn duizend manieren om lief te hebben, geliefd te worden en gelukkig te zijn”, voegde hij daaraan toe.

Fernández bood, vergezeld door de Argentijnse minister van Binnenlandse Zaken Eduardo de Pedro en de minister van Gender en Diversiteit Elizabeth Gómez Alcorta, de eerste drie ID-kaarten met een ‘X’ aan. Volgens Fernández is het ideaalbeeld “dat we allemaal kunnen zijn wie we zijn en niemand geeft om het geslacht van mensen”.

Argentinië treedt met het overheidsbeleid in de voetsporen van landen als Nieuw-Zeeland, Australië en Canada, waar niet-binaire personen al een paspoort met een ‘X’ kunnen aanvragen.