Helft Belgen volledig gevaccineerd

Zowat 5,8 miljoen Belgen, goed voor 50,3 procent, is nu volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit de recentste cijfers van wetenschappelijk instituut Sciensano.

Van alle Belgen hebben er nu 7,83 miljoen minstens een eerste dosis van een vaccin tegen COVID-19 gekregen, goed voor net geen 68 procent van de bevolking. Daarvan zijn er intussen ook 5,79 miljoen volledig ingeënt. Zij hebben ofwel al een tweede prik gehad, of kregen het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan één prik volstaat. Daarmee komt het aantal volledig gevaccineerd op 50,3 procent, net iets meer dan de helft van de bevolking dus. Kijken we alleen naar de 18-plussers dan gaat het al om 62,7 procent van de Belgen.

De vaccinatiegraad ligt het hoogst in het Vlaams Gewest, waar al 3,5 miljoen inwoners volledig ingeënt zijn, of 65 procent van de volwassenen. In Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap gaat het om respectievelijk 63 en 64 procent van de 18-plussers. Het Brussels gewest loopt achter, met slechts 48 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. 60 procent van de meerderjarige Brusselaars kreeg al wel minstens een eerste prik.

De vaccinatiegraad ligt het hoogst bij de 75- en 84-jarigen, waar 91 procent intussen volledig beschermd is. In de categorie van 18 tot 34 jaar is 30 procent volledig gevaccineerd, 70 procent kreeg al minstens een eerste inenting. Sinds kort kunnen ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar een vaccin krijgen. Van hen kregen er 212.000 al een prikje.