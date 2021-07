Israël opent parlementair onderzoek naar spionagesoftware Pegasus

Het Israëlische parlement heeft een commissie geïnstalleerd om onderzoek te doen naar het mogelijke misbruik van de spyware Pegasus door staten, zo heeft een Israëlisch parlementslid donderdag gezegd.

“Defensie heeft een commissie samengesteld uit een aantal fracties”, zei Ram Ben-Barak op de legerradio. Hij is de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie van de Knesset (het Israëlische parlement). “Na afloop van het onderzoek (...) zullen we evalueren of we correcties moeten aanbrengen”, voegde de volksvertegenwoordiger en gewezen adjunct-directeur van de Mossad (de Israëlische inlichtingendienst) eraan toe.

De software Pegasus, ontworpen door het Israëlische cyberveiligheidsbedrijf NSO, staat centraal in een internationaal spionageschandaal. Onder meer de ngo Reporters Zonder Grenzen eiste een moratorium op de verkoop van de software en de Duitse bondskanselier Angela Merkel vroeg beperkingen op de verkoop van deze systemen. Een consortium van zeventien media bracht het schandaal zondag aan het licht.

Met Pegasus konden naar verluidt de telefoons van minstens 180 journalisten, 85 mensenrechtenmilitanten en veertien staatshoofden, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, afgeluisterd worden. NSO spreekt dat tegen. Het bedrijf verzekert dat zijn software enkel dient om inlichtingen tegen criminele netwerken of terroristen te bekomen.

Shalev Hulio, de CEO van de groep, hekelde donderdag in een interview met de legerradio een poging “om de hele Israëlische cyberindustrie zwart te maken”. Hij zei “bijzonder gunstig” te staan tegenover een onderzoek om het bedrijf “wit te wassen”. De groep zegt dat ze Pegasus aan ruim 40 landen verkocht heeft, telkens met de instemming van de Israëlische autoriteiten.