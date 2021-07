Lichaam van 20-jarige Belgische vrouw in Frankrijk teruggevonden

De 20-jarige Belgische Lou was al sinds dinsdag 20 juli vermist. Donderdagochtend werd haar lichaam teruggevonden. Er wordt uitgegaan van zelfmoord.

De Belgische Lou werd voor het laatst gezien in Millau in Zuid-Frankrijk in de buurt van een schietbaan. Haar vrienden hadden op sociale media oproepen verspreid over haar verdwijning. Het parket van Rodez had haar verdwijning als “zorgwekkend” omschreven. Dat schrijven lokale media.

Donderdagochtend werd het lichaam van de jonge vrouw levenloos teruggevonden stroomafwaarts van het viaduct. Er wordt uitgegaan van zelfmoord.