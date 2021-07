Vuilnisophalers vinden levenloos lichaam tijdens hun ronde

Erpe-Mere / Bambrugge - Vuilnisophalers hebben donderdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge.

De akelige vaststelling gebeurde rond 5.30 uur, niet lang na de start van de ophaalronde. Het lichaam dat werd aangetroffen op de parking van een appartementsgebouw bleek dat van een 47-jarige bewoonster van het appartement op de tweede verdieping van het gebouw. De vuilnisophalers verwittigden de hulpdiensten die onmiddellijk de lokale recherche, het gerechtelijke laboratorium en een wetsdokter inschakelden. Vanuit de politie van Erpe-Mere werd later op de dag meegedeeld dat alle sporen wijzen op zelfdoding.

“De vaststelling was schokkend en had zeker een emotionele impact op onze betrokken personeelsleden”, zegt Lisa De Roeck, plaatsvervangend woordvoerster van de betrokken afvalintercommunale Ilva. “Zij zijn een halfuurtje ter plaatse gebleven en hebben nadien alsnog hun ronde verder afgewerkt. Onze dienstverlening heeft weinig of geen hinder ondervonden. Zodra ze terug waren van hun ronde, werden de vuilnisophalers aangesproken door de preventieadviseur van onze personeelsdienst, die als vertrouwenspersoon heeft afgetast of psychologische hulp wenselijk was. Als dat inderdaad het geval blijkt, zullen wij daar uiteraard gepast gevolg aan geven.”

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be)