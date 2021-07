Corona-app leidt tot chaos: 600.000 Britten moeten plots thuisblijven en winkelrekken raken leeg

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van de ‘pingdemic’. In een week tijd kregen meer dan 600.000 Britten een melding van hun corona-app – een ‘ping’ – dat ze in de buurt van een besmet iemand geweest zijn en in zelfisolatie moeten. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de straten én de winkelrekken. “We maken ons grote zorgen”, zegt minister van Economie Kwasi Kwarteng.