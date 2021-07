Rusland daagt Oekraïne voor Europees Mensenrechtenhof wegens reeks schendingen

Rusland heeft donderdag meegedeeld dat het Oekraïne voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daagt, onder meer voor de crash van vlucht MH17 in 2014 en de dood van burgers in de crisis tussen de twee landen.

Rusland stelt de prowesterse autoriteiten in Kiev verantwoordelijk voor de dood van burgers tijdens de Maidanrevolutie in 2014 in Oekraïne en tijdens de daaropvolgende oorlog tegen pro-Russische separatisten in het oosten van het land, waarbij ruim 13.000 doden vielen.

Moskou beschuldigt zijn buurland ook van bombardementen waarbij Russische burgers in het zuiden van Rusland gedood werden.

Rusland houdt Kiev voorts verantwoordelijk voor het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines in juli 2014 boven Oekraïens grondgebied, waarbij 298 mensen het leven lieten. Volgens internationale speurders werd het lijnvliegtuig neergeschoten door een BUK-raket die vanuit Rusland in de conflictzone was binnengebracht. Een proces hierover begint in maart in Nederland. Voor Moskou is Oekraïne verantwoordelijk omdat het zijn luchtruim niet sloot boven de regio waar oorlog werd gevoerd.

Het Russische parket beschuldigt Kiev ook van discriminatie van Russischtaligen die in Oekraïne wonen, en van het afsluiten van de watervoorziening op de Krim, wat “uiterst negatieve humanitaire, economische en milieu-gevolgen had”.

De Oekraïense minister van Justitie Denys Maliuska dreef op Facebook de spot met de klacht, zeggend dat Moskou het Mensenrechtenhof in Straatsburg verwarde met een Russische talkshow op tv.