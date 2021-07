Sophie (29) vertrok met ruzie op ‘De Kemping’, maar helpt nu in Wallonië: “Wie had dat gedacht?”

Sophie Andelhofs (29) uit Arendonk, die dit jaar te zien was in het tv-programma ‘De Kemping’ op één, helpt nu mee om het zwaar getroffen dorp Fraipont na de watersnood in Wallonië herop te bouwen. En ze zoekt nog meer helpende handen. “Veel Vlamingen willen helpen, maar vinden de weg hierheen niet.”