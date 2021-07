Noodweer eist al minstens 33 slachtoffers in China

De overstromingen in de Chinese grootstad Zhengzhou hebben al minstens 33 mensenlevens geëist. Dat blijkt donderdag uit een nieuwe balans van de lokale autoriteiten. Gevreesd wordt dat er nog meer lichamen geborgen worden. Er zijn nog 8 vermisten.

Zhengzhou, een stad met ruim 9 miljoen inwoners in de provincie Henan in het centrum van China, wordt sinds dinsdag getroffen door de zwaarste regenval in decennia. Onder meer het metronet stroomde daardoor deels vol, waardoor honderden mensen vast kwamen te zitten in ondergelopen metrostellen.

Ook vele straten staan onder water. Bijna 200.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Onder hen bevinden zich ook 600 ernstige zieken die in veiligheid moesten worden gebracht nadat de stroom in het universitaire ziekenhuis was uitgevallen. Ook op vele andere plaatsen in de stad is er geen elektriciteits- en watervoorziening meer.

