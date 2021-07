Staat Eden Hazard voor terugkeer naar ex-club Chelsea? “Real Madrid plakt transferprijs op hoofd van Rode Duivel”

Volgens het Duitse Bild en het Engelse The Sun zou Chelsea een terugkeer van Eden Hazard aan het overwegen zijn. Real Madrid is bereid om Hazard voor ongeveer 60 miljoen te laten gaan.

Na veel blessureleed het afgelopen seizoen is de kans reëel dat Eden Hazard Real Madrid alweer verlaat en op de terugweg is naar Stamford Bridge. Chelsea zou hem op de radar hebben en sluit een terugkeer van de publiekslieveling dan ook niet uit. Als het echt tot een transfer komt, zouden The Blues met een bedrag rond de 60 miljoen over de brug moeten komen. Vanwege zijn vele blessures kan Real de volledige aankoopprijs van 115 miljoen niet terugvorderen.

In La Liga kwam Hazard in 30 wedstrijden in actie, waarin hij vier keer scoorde en zeven assists afleverde. Hij zou tevens de eerste ronkende naam zijn die deze mercato naar Chelsea afzakt, nadat Olivier Giroud en Fikayo Tomori als uitgaande transfers definitief naar AC Milan verhuisden. Met Chelsea won Hazard twee Premier League titels, de FA Cup, de League Cup en tweemaal de Europa League.