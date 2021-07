Bezetting Begijnhofkerk duurt wellicht voort tot regularisatieaanvragen zijn onderzocht

Na afloop van de hongerstaking woensdagmiddag zijn ongeveer 53 mensen uit de Brusselse Begijnhofkerk afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat zegt Michel Genet, algemeen directeur bij Dokters van de Wereld en woordvoerder van de stakers. Een groot deel van hen keerde wel al terug naar de kerk, want hoewel de hongerstaking voorbij is blijft de bezetting allicht wel duren, zeker zolang de regularisatieaanvragen niet zijn onderzocht.

Woensdagmiddag werd de hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en in de lokalen van de ULB na bijna zestig dagen opgeschort, nadat er van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) garanties kwamen dat de dossiers van de betrokkenen snel zouden worden behandeld. Ook de dorststaking waarmee sommigen eind vorige week waren begonnen, werd stopgezet. Hoogstwaarschijnlijk maken ook de hongerstakers op de campus van de VUB een einde aan hun actie.

Na afloop van de honger- en dorststaking werden verschillende uitgeputte sans-papiers opgenomen in het ziekenhuis, van wie 53 uit de Begijnhofkerk, zegt Dokters van de Wereld-directeur Michel Genet donderdag. In totaal telt de groep ruim 450 mensen, maar niet iedereen deed even fanatiek mee met de hongerstaking. Een groot deel van de in het ziekenhuis opgenomen mensen keerde woensdagavond en donderdagochtend trouwens al terug naar de kerk, want de bezetting is nog niet beëindigd.

Daar worden ze in alle voorzichtigheid gevoed, voornamelijk met soep, aldus Genet. Een deel van de patiënten lag in het ziekenhuis ook aan een infuus. Verschillende mensen zijn uitgedroogd of hebben last van nierfalen, één iemand liep een breuk op omdat haar botten erg fragiel zijn geworden, zegt een andere woordvoerder van de groep. Ze worden bijgestaan door het Rode Kruis en de FOD Volksgezondheid.

Alle dossiers worden nu verzameld en bekeken door pro bono-juristen, waarna ze volgende week zouden worden overgemaakt aan de ambtenaren in de neutrale zone die Mahdi vorige week op poten zette. De bezetting van de Begijnhofkerk en de universiteitslokalen duurt voort tot wanneer de regularisatieaanvragen onderzocht zijn, klinkt het.

De meeste betrokkenen werken al jaren illegaal in ons land. Het gaat veelal om Noord-Afrikanen zonder vluchtelingenstatuut. Ze vragen een collectieve regularisatie, maar die komt er volgens de staatssecretaris hoe dan ook niet.