Valérie Pécresse kandidaat voor presidentschap van Frankrijk

De presidente van de regio Ile-de-France, Valérie Pécresse, heeft haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen aangekondigd in een gesprek met Le Figaro dat de Franse krant donderdag online heeft gezet. Pécresse wil “de Franse fierheid” terugbrengen.

“Ik ben kandidaat voor het presidentschap van de republiek om de Franse fierheid te herstellen. Ik kan er niet meer tegen dat gepraat wordt in plaats van gehandeld”, zei de voorzitster van de beweging Libres!, die vroeger bij de partij LR (Les Républicains) was. “We moeten breken met tien jaar van verkeerde keuzes, halve maatregelen, besluiteloosheid en uiteindelijk het verval van ons land”, aldus Pécresse. Ze komt donderdagavond ook aan het woord in het journaal LE20H op de televisiezender TF1.