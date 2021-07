Na het spook van de inflatie doemt nu dat van de stagflatie op: wat betekent dat voor ons (spaar)geld?

Sinds een week of twee gooien economen een nieuw woord in de discussie over de toekomst van de economie: stagflatie. Een samentrekking van stagneren en inflatie. Of een economie die stagneert en meer werklozen maakt terwijl de prijzen wel blijven stijgen. Vlaamse economen denken dat als er stagflatie komt, dat vooral in de VS zal zijn . “Wat nog niet betekent dat het geld van de Vlaming er geen schade van zal oplopen.”