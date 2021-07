Geruchten bevestigd: Christian Eriksen mag met defibrillator niet aantreden in Serie A

De Deen Christian Eriksen en Internazionale krabben zich in de haren. Na veel vijven en zessen bevestigde Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse bond, immers bij het Italiaanse Radio Kiss dat Eriksen niet met een defibrillator mag aantreden in de Serie A. Eriksen kreeg die defibrillator nadat hij op het EK te maken kreeg met hartfalen.

“Eriksen kan niet volledig goedgekeurd worden om in Italië te spelen”, vertelde Braconaro. “Pas als hij de defibrillator laat verwijderen en als een specialist kan aantonen dat hij lichamelijk opnieuw helemaal in orde is, kan hij terug voor Inter spelen.” Italië is op dat vlak een heel pak strenger dan andere Europese competities. Zo speelde in de Jupiler Pro League in het verleden Anthony Van Loo lange tijd met een defibrillator. Ook voor Europees voetbal mag het.

Simone Inzaghi, de opvolger van Antonio Conte bij de landskampioen reageerde eerder deze maand al op de situatie van de middenvelder: “Nu moet hij vooral rust nemen. Wij zullen hier met open armen op hem wachten.”