Vaccinatiegraad blijft heel uiteenlopend in Europa

Het verschil in vaccinatiegraad tussen de Europese lidstaten blijft erg groot. Dat blijkt uit een update van de Europese Commissie. In de hele Unie samen is wel 54,7 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd.

In België is intussen 62,7 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd, volgens de gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Aan de andere kant van het spectrum zitten landen als Roemenië (30,1 procent), Kroatië (40,8 procent) en Slowakije (41,9 procent).

“Die lage percentages zijn een bron van zorg”, zegt Stefan De Keersmaecker, woordvoerder van de Europese Commissie voor gezondheid. Volgens hem is het belangrijk dat niet enkel de Europese Unie als geheel deze zomer de 70 procent haalt, maar dat ook elke lidstaat afzonderlijk over die drempel gaat. Anders is er een groot risico dat het virus in de gebieden met een lage vaccinatiegraad kan muteren. De vaccinatiecampagne is de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar de Commissie kan wel helpen met communicatie en logistiek.

Wat de vaccinatiegraad buiten de EU betreft, zal Europa zijn belofte om 100 miljoen dosissen uit te delen aan landen met een laag inkomen ruim overschrijden, zegt De Keersmaecker. Het cijfer zou in de richting van 200 miljoen gaan.