Grote corona-uitbraak op Chirokamp: 73 van de 106 leden testen positief

Scherpenheuvel-Zichem - Chiro De Keten van Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) is van het kamp teruggekeerd met flink wat coronabesmettingen: 73 op 106 deelnemers. De 29 anderen worden vrijdag een tweede keer getest.

“De jeugdbeweging was op kamp in Plombières in Wallonië”, legt burgemeester Manu Claes (CD&V) uit. “Nadat een zelftest op het kamp de aanwezigheid van het virus had aangegeven, zijn de deelnemers aan het kamp vervroegd teruggekeerd.”

In het testcentrum van de eerstelijnszone in Rilaar (Aarschot) ondergingen alle 102 deelnemers een test. “Die bracht de besmetting bij 73 van de 106 deelnemers aan het kamp aan het licht”, legt Claes uit. “Zij zijn onmiddellijk in quarantaine gegaan. De 29 anderen die negatief hebben getest, ondergaan vrijdag een tweede test. Ook zij verblijven in afwachting in quarantaine. De resterende vier personen zijn nog niet getest.”

Hardnekkig

“Het virus zat ook bij de leiding”, aldus nog burgemeester Claes. “Van de dertien leden in de leiding testten er drie negatief en tien positief. Het valt op dat bij die tien positieve gevallen ook vijf personen zijn die al twee inentingen hebben gehad en dus volledig in orde zijn met de vaccinatie. Het illustreert de hardnekkigheid van het virus en de eventuele aanwezigheid van een nieuwe variant.”