De snelste prins: blauw bloed in zijn lijf, benzine in de motor en een prominente Belgische schoonbroer

“Met blauw bloed win je geen races. Met benzine wel”, zei voormalig Formule 1-wereldkampioen Niki Lauda over zijn prestaties. Ferdinand Habsburg (24), achterkleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer, heeft liters blauw bloed door zijn lijf stromen. Maar het is dankzij de benzine dat hij zich in de aandacht werkt als verdienstelijke autocoureur. En ook een beetje dankzij zijn prominente Belgische schoonbroer.