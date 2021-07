Terwijl het is alsof de rest van de wereld omkomt in een stortvloed van water, is het in Dubai kurkdroog en zinderend heet. Om die verzengende hitte het hoofd te kunnen bieden hebben de VAE een opmerkelijke oplossing. Ze investeerden 12,6 miljoen euro om het te kunnen laten regenen. Via ‘cloud seeding’ maken drones gebruik van elektrische schokken om wolken te laten ‘ontploffen’. En het werkt, want het water komt er met bakken uit de lucht.