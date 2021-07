Witte Huis: Chinese afwijzing vervolgonderzoek coronavirus “onverantwoord en gevaarlijk”

De afwijzing van China op een voorstel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om verder onderzoek te doen naar de oorsprong van de coronapandemie, is onverantwoord en gevaarlijk. Dat heeft Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki donderdag verklaard.

“Dit is niet het moment om dwars te liggen”, zo zei Psaki. In het Aziatische land werden eind 2019 ‘s werelds eerste COVID-19-patiënten geïdentificeerd. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus riep vorige week op tot een audit van de laboratoria rond Wuhan, de Chinese stad waar het virus uitbrak, meer bepaald de laboratoria waar de eerste gevallen van COVID-19 zijn geïdentificeerd. Een onderzoeksteam van de WHO deed dit jaar al onderzoek in en rond Wuhan, maar Tedros zei eerder al dat een gebrek aan gegevens over de eerste dagen van de uitbraak de naspeuringen in de weg zaten.

De Chinese viceminister van Volksgezondheid, Zeng Yixin, zei donderdag “zeer verrast” te zijn door het voorstel. Het is een “gebrek aan respect voor het gezond verstand en arrogantie tegenover de wetenschap”, verklaarde Zeng op een persconferentie.

China maakte op 31 december 2019 aan de WHO bekend dat er in Wuhan een uitbraak was vastgesteld van een mysterieuze longontsteking. Maar Peking heeft zich altijd fel verzet tegen de theorie dat het virus SARS-CoV-2, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, ontsnapt zou kunnen zijn uit een van zijn laboratoria, met name dat van het Wuhan Instituut voor Virologie. Deze theorie, die door de meeste experts lange tijd werd weggewuifd, is de laatste maanden in het Amerikaanse debat weer op de voorgrond getreden. Yuan Zhiming, een van de verantwoordelijken van het Wuhan Instituut voor Virologie, verzekerde donderdag dat er in zijn instelling geen sprake was geweest van een “lek” of “ongeluk”.

De Chinese autoriteiten en de media in het land wijzen daarentegen regelmatig met beschuldigende vinger naar het laboratorium van Fort Detrick in de Verenigde Staten als de bron van de uitbraak. Het laboratorium ligt in de buurt van Washington en vormt het hart van het Amerikaanse onderzoek naar bioterrorisme. Volgens de nationalistische Chinese krant Global Times hebben vijf miljoen Chinese internetgebruikers een petitie ondertekend om een onderzoek in te stellen naar Fort Detrick.