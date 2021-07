Asurne blijkt leeg bij ontgraving: “Vermoedelijk door familievete”

Erpe-Mere / Aaigem - Op het kerkhof van Aaigem (Erpe-Mere) was er een bizarre vaststelling bij het weghalen van een asurne. De sierurne werd aangetroffen maar de urne met de as erin bleek verdwenen.

Schepen van Begraafplaatsen Reinold De Vuyst (N-VA) kan de feiten enkel maar bevestigen. “Het gemeentebestuur kreeg inderdaad de vraag om de asurne te laten wegnemen uit het columbarium van het kerkhof te Aaigem. Blijkbaar ging daar reeds een juridische strijd van twee jaar aan vooraf. Bij het weghalen van de urne door de grafmaker bleek de sierurne leeg te zijn. Het gaat hier vermoedelijk om een familievete en blijkbaar was het de bedoeling om de as te laten uitstrooien in de Ardennen.” De familie diende inmiddels een klacht in bij de politie.