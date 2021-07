Opgelet met valse mails in naam van Het Nieuwsblad

Nam je geen abonnement op Het Nieuwsblad, maar kreeg je daar wel onlangs een mail over? Dan moet je oppassen. Het gaat over een phishing mail waarmee oplichters proberen je bankgegevens afhandig te maken.

“U heeft een abonnement bij ons aangevraagd via een enquête”, zo begint een mail die in naam van Het Nieuwsblad wordt rondgestuurd. In de mail staat dat er een abonnement werd gestart en dat je daarvoor 412 euro moet betalen. Als je wil annuleren zou dat gratis zijn en moet je doorklikken naar een website.

Maar dat doe je best niet. De mail in kwestie komt helemaal niet van Het Nieuwsblad. Het gaat om een phishingmail. Die werd mogelijk naar abonnees, maar ook naar niet-abonnees gestuurd. Als je op de link in de mail klikt, kom je op www.hetnieuwsblad-leden.activehosted.com/f/1. Daarop wordt gevraagd naar je betaalgegevens.

De imitatie van e-mails van Het Nieuwsblad is vrij professioneel uitgevoerd, waardoor er verwarring zou kunnen ontstaan. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Het Nieuwsblad verstuurt enkel e-mails van adressen die eindigen op @nieuwsblad.be, @mail.nieuwsblad.be of @service.nieuwsblad.be. Onderaan de e-mails staan ook adresgegevens van Roularta en niet van Mediahuis, de groep waartoe Het Nieuwsblad behoort. En de website van Het Nieuwsblad heeft ook een ander linkadres. Dat zal altijd nieuwsblad.be of shop.nieuwsblad.be of klantenservice.nieuwsblad.be zijn. Nooit hetnieuwsblad.be.

‘Het Nieuwsblad’ zou je ook nooit om uw kredietkaartgegevens vragen bij het opzeggen van een abonnement.



Wat kan je doen als je toch doorklikte?

*Bel onmiddellijk naar Card Stop op het nummer (+32) (0)70 344 344 (0,30 euro/min) om je kaarten te blokkeren.

*Neem onmiddellijk contact op met je bank (via de officiële kanalen).

*Neem ook contact op met de lokale politie door het dichtstbijzijnde politiekantoor op de hoogte te stellen en vervolgens het nummer van het proces-verbaal door te geven aan je bank en je eventuele verzekeraar.

*Stuur de frauduleuze e-mail door naar verdacht@safeonweb.be en naar het specifieke e-mailadres voor phishing van je bank.

*Je kan ook een klacht indienen bij Meldpunt om oplichting, bedrog, fraude en illegale handelspraktijken te bestrijden.