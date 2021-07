Met amper drie nieuwkomers en een veelvoud aan vertrekkers zet OH Leuven een stap in het onbekende. Dat beseft ook trainer Marc Brys, kersvers winnaar van de Raymond Goethals-trofee. “In totaal zijn er liefst dertig spelers vertrokken. Een gat dat je niet zomaar opvult.”

Het goede nieuws. OH Leuven beschikt over een nieuwe grasmat. Die niet moet onderdoen voor de velden in de Premier League. “De grasmat ziet er schitterend uit. Er is veel Latijn ingestoken. Ik vind dat ...