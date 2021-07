Wallonië wil onderzoek naar dodelijke overstromingen

De Waalse minister van Infrastructuur Philippe Henry (Ecolo) wil “volledige duidelijkheid” over de informatie waarover de Waalse autoriteiten beschikte in de uren voor de dodelijke overstromingen van afgelopen week. Daarbij wil hij ook laten kijken naar het gebruik van een stuwdam in Eupen die het drama voor een stuk had kunnen vermijden.

Welke informatie was er beschikbaar, hoe werd die informatie verspreid en welke beslissingen werden er genomen. Dat wil de minister weten. Hij heeft daarom een onderzoek gevraagd dat meer duidelijkheid moet scheppen in waarom er zo veel doden konden vallen in ons land bij de overstromingen. Dat terwijl er toch verschillende diensten, zoals het European Flood Awareness System (EFAS), waarschuwingen hadden uitgevaardigd. Hij vraagt daarom ook dat het EFAS alle waarschuwingen dat het stuurde binnen de 24 uur publiek bekendmaakt.

Hij wil ook een onafhankelijke analyse over het beheer van de waterwegen en dan specifiek over de regulering van water door middel van stuwdammen. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de stuwdam in Eupen “Barrage d’Eupen”. Daar gingen de luiken pas open op het hoogtepunt van de regenval. Experts denken nu dat die best al enkele dagen eerder werden opgezet en dat zo mogelijk heel wat ellende bespaard was gebleven.

“Dit is nodig als we lessen willen trekken voor de toekomst”, aldus de minister. “Ik verbind mij ertoe ervoor te zorgen dat de analisten toegang krijgen tot alle hydrologische beheersdiensten van de FOD Mobiliteit en Infrastructuur en tot alle informatie en documenten die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren”, voegde hij eraan toe, waarbij hij beloofde de resultaten aan het Waalse parlement te bezorgen.