Italië gaat de coronaregels aanscherpen, ‘groene pas’ nodig om op restaurant te gaan

In Denemarken is het gebruik van een coronapas al even ingeburgerd. Foto: AFP

Wie straks op restaurant gaat in Italië zal een ‘groene pas’ nodig hebben. Een bewijs dat je gevaccineerd bent, negatief test op corona of hersteld bent van de ziekte. Italië volgt hiermee het voorbeeld van Frankrijk.

De coronatoestand in Italië is voorlopig nog onder controle. Het zevendaags gemiddelde ligt op zo’n 3.000 nieuwe gevallen per dag. De positiviteitsratio van de afgenomen testen steeg van 1 naar 2 procent. En er waren 15 overlijdens ten gevolge van het coronavirus op 24 uur tijd. Ruim 53 procent van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd. De situatie is dus niet dermate slecht maar het land werd vorig jaar in de eerste twee golven zwaar getroffen. Dat zit nog in het collectief geheugen, om een herhaling te vermijden grijpt de overheid vandaag in.

Foto: AFP

Na heel wat politiek getouwtrek tussen de regio’s en de federale overheid komt de ‘groene pass’ er. Wie wil deelnemen aan een binnenactiviteit zoals op restaurant gaan, een museum bezoeken of gaan sporten, zal vanaf 6 augustus moeten bewijzen dat hij gevaccineerd is, negatief heeft getest of hersteld is. Anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk zal één prik volstaan. En ook een sneltest wordt aanvaard voor het certificaat.

Quarantaine verkort

De regels gelden enkel voor binnenactiviteiten. Denk maar aan de sportschool, de bioscopen, de zwembaden en spa’s maar ook sportwedstrijden. Een terrasje doen zonder ‘groene pass’ kan dus ongestoord. Vreemd genoeg gelden de regels in restaurants enkel voor mensen aan een tafel, aan de toog hangen mag dus wel zonder pasje. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld. De Italiaanse premier Mario Draghi zei dat hij op deze manier het land wil openhouden. “De deltavariant vormt een bedreiging omdat die zich zo snel verspreidt.” Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza drong er ondertussen bij de bevolking op aan om zich te laten vaccineren.

Wanneer een gevaccineerd persoon een hoogrisicocontact heeft zou de quarantaine van 14 dagen ingekort worden. De regering besliste nog niet met hoeveel dagen. Om die kost van continue testing te drukken, worden de sneltesten bij de apotheker wel goedkoper.

Of de Europese coronapas voldoende zal zijn voor toeristen, is nog niet duidelijk.

Het Italiaanse overlegcomité besliste verder dat de discotheken gesloten blijven in heel het land. En de noodtoestand werd tot het einde van het jaar verlengd.