Standard-coach Mbaye Leye (38) is zen. Ook al is de Luikse clubkas vrijwel leeg en wijst alles erop dat de Rouches een ontzettend zwaar seizoen tegemoet gaan . “We moeten niet denken dat de concurrentie ons zal helpen.”

Luik likt zijn wonden na het noodweer van vorige week. Hoezeer de regio in zijn hart geraakt is, merk je als je op de Académie rondloopt. De spelers zijn betrokken. Ze verzamelen op de parking om in de ...