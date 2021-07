Tijdelijke werkloosheid geactiveerd en rouwverlof uitgebreid voor getroffenen overstromingen

Slachtoffers van de overstromingen die niet kunnen gaan werken en bedrijven die getroffen zijn door het noodweer kunnen volgens de RVA een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat bericht de krant L’Echo vrijdag.

“De aanhoudende regen van 14 en 15 juli 2021 die bepaalde gebieden van het land getroffen heeft kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van het arbeidscontract niet mogelijk is voor sommige werknemers en opgeschort moet worden”, aldus de RVA. Dat is met name het geval wanneer de arbeidsplaats overstroomd is, maar ook wanneer de werknemer niet in de mogelijkheid is zich te verplaatsen en niet kan telewerken.

Daarnaast wordt de uitbreiding van het rouwverlof van drie naar tien dagen die op 25 juli zou ingaan, vervroegd met het oog op de slachtoffers van de overstromingen. Daar heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) voor gezorgd, zo bericht Le Soir vrijdag.

Wie een kind of partner verliest, had tot dusver recht op amper drie dagen rouwverlof. Maar dat was niet voldoende om praktische zaken zoals de begrafenis te regelen, laat staan om het verlies te verwerken. Daardoor namen nabestaanden vaak ziekteverlof op. “Alle werknemers die een naaste verloren zijn bij de recente overstromingen zullen tien dagen rouwverlof krijgen”, aldus Dermagne.